Mundo

Protestos de rua fazem oito vítimas mortais

Os protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis no Zimbabwe já provocaram a morte a oito pessoas e ferimentos a 26, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos citados pelas agências internacionais.

Manifestantes descontentes com o aumento dos preços

De acordo com a Amnistia Internacional (AI), oito pessoas morreram na segunda-feira, quando a Polícia e o Exército do Zimbabwe abriram fogo sobre a multidão, levando ainda a ferimentos em pelo menos outros 26 manifestantes. Na terça-feira, durante o segundo de três dias de greve geral, que terminou ontem, um helicóptero lançou gás lacrimogéneo contra manifestantes que bloquearam uma estrada e queimaram pneus, descontentes com o aumento de combustíveis.

Segundo a organização não-governamental Advogados do Zimbabwe pelos Direitos Humanos, polícias e soldados fizeram vistorias porta-a-porta em vários subúrbios de Harare, chegando a agredir algumas pessoas. O principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, referiu que a sua sede foi atacada.

Na televisão estatal, a ministra da Informação, Monica Mutsvangwa, considerou que as manifestações contra o Governo são comparáveis a “terrorismo” e que estavam “bem coordenadas pela oposição”. A ministra pediu à população que regressasse ao trabalho e afirmou que as forças governamentais iriam garantir a sua segurança.

O acesso a plataformas sociais, como Facebook, Twitter e Whatsapp, foi limitado, empresas e escolas encerradas e transportes públicos suspensos, apesar das promessas do Governo que assegurava segurança.

O Zimbabwe é, neste momento, o país com os combustíveis mais caros no mundo, de acordo com o portal GlobalPetrolPrices. Actualmente, o preço médio de um litro de gasóleo cifra-se nos 3,11 e um de gasolina nos 3,33 dólares.