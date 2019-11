Mundo

PSOE vence eleições mas perde deputados

O PSOE, do Primeiro-Ministro em funções, Pedro Sánchez, venceu as eleições legislativas realizadas ontem em Espanha, mas sem maioria absoluta, segundo sondagens após o encerramento das urnas, elegendo entre 114 a 119 deputados (menos 4 a 9 do que em Abril).

Pedro Sánchez, líder do PSOE

Fotografia: DR

O segundo partido mais votado continua a ser o PP (direita), que sobe dos actuais 66 lugares para 85 a 90. O Vox terá mais do que duplicado o número de deputados. A formação de extrema-direita, que tinha 24 deputados deve eleger entre 56 e 59, passando a ser a terceira maior força no Parlamento espanhol.

Segundo as projecções de resultados à hora do fecho desta edição, a coligação Unida Podemos, de extrema-esquerda, passa dos actuais 40 para 30 a 34 deputados, enquanto o partido Cidadãos (direita liberal) cai dos 57 para 14 a 15 lugares.

Foram instaladas quase 60 mil mesas e mais de 210 mil urnas em 50 províncias e nas cidades de Ceuta e Melila, no Norte de África.

Os cerca de 37 milhões de eleitores começaram a exercer o direito de voto às 9h00 locais (8h00 em Angola) para escolherem 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.