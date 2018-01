Puigdemont admite presidir Catalunha a partir da Bélgica

BFA doa bens de primeira necessidade a idosos

As dificuldades do lar da 3ª idade Rainha Nhakatolo e do centro de acolhimento de crianças órfãs e desfavorecidas, afecto à Igreja Católica no Luena, província do Moxico, foram minimizadas ontem, com uma doação de bens de primeira necessidade, feita pelo Banco de Fomento de Angola.