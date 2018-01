Mundo

Puigdemont só pode ser empossado em Espanha

Victor Carvalho

O Tribunal Constitucional de Espanha acabou com todas as dúvidas que ainda restavam decidindo que Carles Puigdemont só pode ser empossado como líder do Governo da Catalunha se regressar a Espanha, e não à distância como ele pretendia.

O líder dos catalãs Carles Puigdemont corre o risco de ser detido se regressar à Catalunha para assumir o seu cargo

Fotografia: Tarip Mikkel khan | AFP

O Tribunal Constitucional de Espanha acabou com todas as dúvidas que ainda restavam decidindo que Carles Puigdemont só pode ser empossado como líder do Governo da Catalunha se regressar a Espanha, e não à distância como ele pretendia.

Para já esta decisão inviabiliza a possibilidade dele tomar hoje posse no Parlamento da Catalunha, uma vez que mal pise solo espanhol será imediatamente detido ao abrigo de um mandato de captura emitido pelas autoridades judiciais.

Carles Puigdemont, des­de a Bélgica, anunciou que vai seguir as indicações da­das este sábado pelo Tribunal Constitucional espanhol, e anunciou que vai pedir ao juiz que lhe conceda autorização para estar presente na cerimónia de investidura como presidente do Go­verno regional da Catalunha, marcada para hoje em Barcelona.

Numa entrevista à Rádio Catalunha, o deputado independentista do Josep Rull es­clareceu que Puigdemont quer regressar para a investidura mas vai exigir “garantias”.

Numa reunião que demorou quase sete horas os juízes daquele tribunal frustraram, igualmente, uma pretensão do Governo espanhol e adiaram uma decisão sobre um recurso que pretende impedir em definitivo que o catalão seja presidente do Governo da Catalunha.

Alguns observadores consideram que este “empate” registado no Tribunal Constitucional – visto que não satisfaz em definitivo nenhuma das partes – serve mais os interesses de Mariano Rajoy do que os de Puigdemont, pois está claramente definido que o deputado do partido Junts per Catalunya apenas pode aspirar a um futuro político no país caso regresse a Espanha, seja detido e aguarde depois pelo desfecho do processo que lhe foi instaurado pelo Governo espanhol.

Como seria de esperar, a reacção mais entusiástica em relação à decisão do Tribunal Constitucional partiu da parte do primeiro-ministro, Maria­no Rajoy, que usou a rede Twi­tter para dizer que todos os democratas têm a obrigação de respeitar as de­cisões dos tribunais. O Go­verno de Espanha continuará a cumprir, além disso, o seu dever de defender a Lei e os direitos dos catalães e dos espanhóis”.



Os próximos passos



A partir de agora, de acordo com alguns especialistas espanhóis, o Tribunal Constitucional só deverá emitir um parecer sobre o recurso apresentado pelo Governo depois de ouvir todas as partes e dissipar todas as dúvidas sobre a admissibilidade do pedido, que visa impedir que Carles Puigdemont seja candidato à presidência da Generalitat.

Mas, naquilo que parece ser uma manobra para ganhar tempo, esse mesmo tribunal impôs algumas condições para que Puigdemont possa ser empossado, ordenando que "não se poderá realizar o debate e votação de investidura através de meios telemáticos, nem por substituição por outro parlamentar".

Isto obriga, pois, a que o líder do Juntos pela Catalunha regresse a Espanha e esteja presente na sessão de investidura que estava marcada para hoje, o que só pode acontecer depois de ser preso e posteriormente libertado.

Uma outra possibilidade que chegou a ser levantada, era a de Puigdemont regres­sar incógnito ao país, mas esta hipótese foi prontamente desmentida pelos seus advogados uma vez que o tribunal já havia decidido que a investidura do candidato só poderia realizar-se com autorização judicial, uma vez estar vigente contra ele uma ordem judicial de busca e captura.

Mas o Tribunal Constitucional não deliberou só em relação a Carles Puigdemont, estabelecendo ainda que os deputados sobre quem também pende um mandado de detenção – quatro ex-conselheiros de Puigdemont e que estão com ele na Bélgica – não poderão delegar o seu voto.

Para acautelar a influência que Puigdemont tem sobre o Parlamento da Catalunha, o tribunal decidiu declarar antecipadamente nulo e sem valor e efeito qualquer acto, resolução, acordo ou facto que “viole as medidas cautelares adoptadas na presente resolução", ameaçando mesmo com medidas penais todos os que desobedecerem a esta deliberação.

Toda esta confusão acontece porque nas eleições de Dezembro de 2017 se registou um dos factos mais confusos da história da democracia espanhola, com dois candidatos à presidência da Generalitat acusados de “rebelião e sedição”, um deles na ca­deia, outro em Bruxelas.

E com a comunidade autónoma intervencionada por Madrid, que assumiu a governação depois de destituir o Parlamento e o Governo eleitos em 2015.

Venceram os catalães que votaram com uma participação de 82 por cento e venceu um partido de direita, o Cidadãos. Mas os grandes vencedores foram mesmo os independentistas, que concorreram separados ao contrário de 2015, e mantêm a maioria no Parlamento, com 70 deputados (tinham 72).

Perdeu Rajoy, o primeiro-ministro que apostou em aplicar um artigo da Constituição nunca usado, o en­tretanto famoso 155, para travar os separatistas depois de estes referendarem a independência e a declararem. Perdeu e perdeu em toda a linha: os independentistas mantiveram a maioria, o seu PP teve o pior resultado da história na Catalunha e o Cidadãos, que o apoia no Go­ver­no mas quer derrotá-lo nas urnas, foi o mais votado, fortalecendo-se assim em termos nacionais.



Segurança reforçada



Temendo que a decisão do Tribunal Constitucional possa não ser respeitada e mesmo antes de saber o resultado da reunião de sábado, as autoridades de Madrid resolveram reforçar o esquema de segurança na Catalunha, sobretudo nas imediações do Parlamento.

Perante esta situação o presidente do Parlamento, Roger Torrent, enviou uma carta ao ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, para que este explique o dispositivo “inédito” de agentes da Polícia Nacional que tem estado nos últimos dias em redor do edifício onde funciona a instituição.

Para Roger Torrent trata-se de um gesto desleal por parte do Governo espanhol, que não comunicou ao Parlamento as razões para todo o aparato de reforço da segurança que está montado.

Torrent pediu ainda que o Parlamento seja informado de forma urgente das causas e objectivos que estão por trás desta operação policial, esperando que esta não perturbe "o normal funcionamento da instituição".

Desde a semana passada que várias carrinhas da Polícia Nacional estão estacionadas em diferentes portas do Parque da Cidadela, no interior do qual fica o Parlamento, havendo casos em que as pessoas são minuciosamente revistadas à entrada do edifício.

O líder dos catalãs Carles Puigdemont corre o risco de ser detido se regressar à Catalunha para assumir o seu cargo

Carles Puigdemont fugiu à justiça espanhola e chegou à Bélgica a 30 de Outubro, juntamente com quatro conselheiros, depois de o Governo espanhol os ter destituído, ao abrigo do artigo 155 da Constituição de Espanha.

Daí para cá, ele tem aproveitado o tempo para desenvolver uma intensa actividade política a favor da independência da Catalunha, beneficiando do facto da Bélgica ter um estatuto que lhe permite não cumprir determinado tipo de mandatos de captura.

Aproveitando a sua permanência na Bélgica, o líder catalão não tem tido mãos a medir para responder aos convites que lhe são feitos por numerosos partidos e organizações locais. Há duas semanas viajou para a Dinamarca, outro país onde as extradições são processos demorados e que não obrigam a detenções provisórias, tendo na altura sido confrontado com críticas muito contundentes por parte da imprensa local que o acusa de “terrorismo político”.

Inicialmente, Puigdemont tinha previsto participar hoje na Universidade de Lovaina, na convenção do partido so­beranista flamengo NVA, com o objectivo de explicar como romper com a hegemonia socialista, nos órgãos de poder. Seria nessa ocasião que ele pensava poder participar no debate e tomar pos­se, via teleconferência, como presidente do Governo da Catalunha, uma pretensão agora chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Em Novembro do ano passado, o Parlamento regional da Flandres rejeitou uma moção apresentada pelo partido de ultradireita flamengo Vlaams Belang, destinada a reconhecer a independência da Catalunha, em que foi apoiado apenas pelo NVA, grupo minoritário da câmara regional belga.