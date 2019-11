Mundo

Putin anuncia rearmamento da Rússia a partir de 2020

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, ontem, que a Rússia vai começar a elaborar em 2020 um novo programa de rearmamento que prevê a criação e entrega ao Exército de armas baseadas em “novos princípios físicos”.

O?Presidente da Rússia defende uma indústria militar cada vez mais moderna e actual

“No próximo ano deveremos começar a estabelecer o programa estatal de armas até 2033, e em paralelo o programa de desenvolvimento do Complexo Industrial-Militar”, assegurou, durante a reunião do Conselho de Segurança da Rússia.

De acordo com o Chefe de Estado russo, a principal tarefa desta nova fase assenta “na melhoria das características quantitativas e qualitativas das armas e equipamentos bélicos”.

“São modelos modernos e muito avançados de armas de alta precisão e meios de defesa aeroespacial, de aplicação efectiva das tecnologias de inteligência artificial e de criação de produtos militares”, indicou.

Putin apelou à ampliação da linha de modelos de “drones” (aparelhos aéreos não tripulados) de exploração e assalto, e ainda dos sistemas de armas laser e hipersónicas, baseadas em “novos princípios físicos”.

Em simultâneo, insistiu na criação de sistemas robotizados com capacidade para “diversas missões no campo de batalha”. O Presidente da Rússia congratulou-se pelo facto de as Forças Armadas russas possuírem actualmente uma grande quantidade de armas modernas, muitas sem comparação a nível mundial.

“Destacarei particularmente o bem-sucedido desenvolvimento do programa estatal de armas actual, que permitiu um reequipamento técnico radical da organização militar”, afirmou. Nesse sentido, sinalizou que o Exército e a Marinha possuem mais de 68 por cento de armas e equipamentos modernos, “e as características de algumas ultrapassam em anos os homólogos estrangeiros”.

Putin sublinhou que no decurso dos últimos anos foi efectuado um intenso trabalho para fortalecer as Forças Armadas da Federação da Rússia.“Foi renovada a doutrina militar e um conjunto de documentos de planificação estratégica que definiram e concretizaram a direcção do trabalho conjunto das entidades militares para garantir a segurança da Rússia e a defesa do país”, indicou. O líder do Kremlin assinalou que o mundo enfrenta actualmente “graves desafios e ameaças, indeterminação, um desenvolvimento vertiginoso das tecnologias, incluindo militares, enquanto aumenta a competitividade”.

Aos velhos conflitos existentes em diversas partes do planeta, estão a surgir novos, indicou. “As principais potências estão a desenvolver activamente as suas armas ofensivas”.