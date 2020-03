Mundo

Putin com poderes alargados na Rússia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou, ontem, a lei sobre as emendas constitucionais que permite que se mantenha no poder após 2024, ao conceder-lhe o direito de concorrer à reeleição, foi revelado em Moscovo.

Nova lei permite permanência de Putin no poder até 2036

Na prática, as emendas abrem a Putin a possibilidade de permanecer no Kremlin até 2036, ao quebrar as actuais regras sobre impossibilidade de reeleição após o cumprimento de dois mandatos de seis anos.

Putin, que em 2036 terá 83 anos, está à frente dos destinos da Rússia desde 2000, tendo ocupado por quatro vezes o cargo de Presidente da República.

Mas, entre 2008 e 2012, ocupou o posto de Primeiro-Ministro, evitando violar a lei, que permitia apenas dois mandatos consecutivos, tendo sido substituído por Dmitri Medvedev, seu protegido político.

Vladimir Putin assinou a lei sobre as emendas constitucionais depois de o Conselho da Federação russo, que funciona como um Senado, ter dado ontem luz verde ao diploma, durante uma sessão plenária extraordinária.

Na quarta-feira, o diploma tinha sido aprovado, de forma definitiva, na Câmara Baixa do Parlamento.

A lei vai agora ser enviada para o Tribunal Constitucional, que tem sete dias para se pronunciar.

Uma vez cumprido o processo, a lei tem de ser promulgada por Vladimir Putin que pretende uma votação nacional sobre o tema a realizar-se no próximo dia 22 de Abril.