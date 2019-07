Mundo

Putin confirmou que submarino russo incendiado era de propulsão nuclear

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ontem que o submarino da marinha que incendiou na segunda-feira, quando realizava testes militares em águas territoriais do norte da Rússia, matando 14 marinheiros, era de propulsão nuclear.

Fotografia: DR

O Presidente russo falou pela primeira vez no assunto e confirmou informações que tinham sido divulgadas por meios de comunicação social russos, segundo os quais o submarino era movido a energia nuclear.

Segundo as informações, o submarino acidentado era um AS-12, de propulsão nuclear, baptizado como Locharik, em homenagem a um personagem de banda desenhada do tempo da União Soviética.

O Ministério da Defesa continua a não identificar a tipologia de submarino, mas Putin esclareceu a forma de propulsão, após ter reunido com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que acabara de regressar do Porto de Severomorsk, uma base da Frota do Norte da Marinha russa, onde o submarino acidentado se encontra em reparação.