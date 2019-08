Mundo

Putin e Macron debatem cooperação

O Presidente russo, Vladimir Putin, reúne-se segunda-feira com o homólogo francês, Emmanuel Macron, em França, para debater a cooperação bilateral, confirmou ontem o porta-voz da Presidência russa.

“Os temas são evidentes: a cooperação bilateral, que tem um conteúdo económico muito profundo, e os problemas internacionais”, disse Dmitri Peskov à imprensa.

O porta-voz precisou que se trata de uma visita de trabalho, com duração inferior a um dia, durante a qual os dois Presidentes vão aproveitar para “se actualizarem” em relação à agenda internacional.

Entre os temas a abordar, disse, estão as perspectivas de resolução da crise no Leste da Ucrânia através do chamado grupo da Normandia, integrado pela Ucrânia, Rússia, França e Alemanha.

O Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, pediu recentemente aos líderes membros desse grupo para se reunirem “o quanto antes” para retomar as negociações. Putin e Macron, disse Peskov, mantêm um “diálogo franco” que lhes permite abordar “qualquer assunto.”

A informação sobre a visita de Putin foi avançada por Macron no final de Julho, quando falava à imprensa a propósito da Cimeira do G7 que se realiza de 24 a 26 deste mês em Biarritz (Sudoeste).

“Considero que, no âmbito da presidência do G7, é indispensável podermos ter esta iniciativa, para explorar todas as formas de cooperação”, disse Macron na altura.