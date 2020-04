Mundo

Putin garante que pandemia está “sob total controlo”

O Presidente russo afirmou que, apesar do crescente número de infecções e mortes causadas pela pandemia da Covid-19, “a situação está sob total controlo”.

Fotografia: DR

Vladimir Putin fez estas declarações ontem, durante a tradicional mensagem de Páscoa ao povo cristão ortodoxo da Rússia.

Depois de destacar “a saudável e forte economia, o potencial científico, o material necessário e a base altamente profissional no campo da saúde” do país, Putin lamentou que os festejos deste ano sejam realizados “em condições de restrições forçadas” devido ao surto do novo coronavírus.

“Todas as medidas necessárias para proteger a vida e a saúde das pessoas e apoiar a economia necessitam de recursos e reservas adicionais. Nós temos isso. Usamos de forma prudente, precisa, com base na actual situação e, acima de tudo, para ajudar as pessoas e as famílias que estão numa situação difícil”, prosseguiu.

“Todos os níveis do Governo funcionam de forma rítmica, ordeira e responsável. A situação está sob total controlo. Toda a nossa sociedade está unida face a uma ameaça comum”, garantiu Vladimir Putin, acrescentando que está, também, a “analisar cuidadosamente a experiência de outros países” face à pandemia.

Mas a pandemia continua a assumir contornos cada vez mais preocupantes na Rússia. Ontem, o país reportou 6.060 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, perfazendo o oitavo dia consecutivo no qual é fixado um novo recorde de crescimento.

A considerável evolução (foram mais 1.275 novos diagnósticos positivos do que aqueles anunciados no dia anterior) faz com que o número total de pessoas infectadas seja de 42.853, escreve o jornal The Moscow Times.

Houve, ainda, a registar mais 48 vítimas mortais no espaço de 24 horas, o que significa que, desde que foi detectado o primeiro caso na Rússia, no final do passado mês de Janeiro, o novo coronavírus já matou um total de 361 pessoas.

As autoridades afirmam que foram recuperados 3.291 cidadãos.