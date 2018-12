Mundo

Putin alerta para alto risco de catástrofe nuclear global

O Presidente russo, Vladimir Putin, alertou ontem para o risco crescente de uma guerra nuclear e criticou os Estados Unidos por provocarem uma nova corrida às armas ao abandonarem os acordos de desnuclearização.

Vladimir Putin defende novo tratado de redução de mísseis

Fotografia: DR

“Lamentavelmente, existe uma tendência para desvalorizar o perigo de uma guerra nuclear”, disse Vladimir Putin, em Moscovo, na conferência de imprensa anual, na qual participam mais de dois mil jornalistas russos e estrangeiros.

Ao criticar a intenção de Washington de se retirar do tratado de 1987 sobre armas nucleares de médio alcance, considerou que se os Estados Unidos colocarem mísseis de médio alcance na Europa, a Rússia será forçada a tomar medidas. “Temos de garantir a nossa segurança. Não procuramos vantagens, estamos a tentar preservar o equilíbrio e garantir a nossa segurança”, disse.

Para o Presidente russo, assiste-se “ao colapso do sistema de controle de armas”, com uma tendência “de diminuição do limiar” para o uso de armas nucleares.

“Baixar esse limiar pode levar a uma catástrofe nuclear global”, disse.

Putin destacou igualmente o facto de os EUA estarem a ponderar usar mísseis balísticos com ogivas convencionais, adiantando que o lança-

mento desses mísseis pode ser confundido com o lançamento de mísseis nucleares.

“Se acontecer, pode levar à destruição da civilização inteira e mesmo acabar com o planeta”, disse.

Putin considerou ainda que os EUA parecem pouco interessados em prolongar o novo programa de redução de armas nucleares START, que termina em 2021.

“Não estão interessados, não precisam disso? Ok, nós sabemos como garantir a nossa segurança”, disse.



Acusações de espionagem

O Chefe de Estado russo disse que as acusações ocidentais de espionagem, nomeadamente o caso do ex-agente Serguei Skripal, são pretextos para “travar o desenvolvimento” da Rússia. “Se não tivesse havido Skripal, teriam inventado outra coisa. O objectivo é simples: travar o desenvolvimento da Rússia como possível concorrente”, afirmou Putin.

A Rússia é acusada de ter envenenado o ex-agente du-plo Serguei Skripal e a filha no Reino Unido.

No mesmo sentido, o Presidente russo criticou o recente caso da cidadã russa Maria Butina, acusada nos Estados Unidos de “conspiração para promover os interesses da Rússia”, tendo-se declarado culpada.

“Não entendo o que pode ter confessado, uma vez que não cumpria nenhuma missão para o Estado russo. Posso assegurar-lhe isto, independentemente do que tenha dito sob ameaças de uma pena de cadeia entre 12 a 15 anos”, disse.

“Não percebo porque é que a mantêm presa. Não têm nenhum fundamento”, prosseguiu, considerando que ao Kremlin “não é indiferente” o futuro da cidadã russa.

Para Vladimir Putin, as sanções económicas impostas pelo Ocidente são o resultado da influência crescente da Rússia no mundo.

“Apareceu um actor poderoso com quem é preciso contar. Ainda há pouco tempo, pensavam que não éramos sequer um país”, reforçou.

Para o Presidente russo, que apontou a progressão do sector agrícola russo, as sanções foram “em certa medida positivas”.

“A nossa economia adaptou-se às limitações exteriores”, assegurou.

Butina, de 30 anos, que os EUA ligam ao Kremlin, confessou-se culpada de conspiração contra os Estados Unidos, o que lhe poderá valer uma condenação máxima de cinco anos de prisão.

A acusada admitiu que actuou em coordenação com funcionários russos para tecer uma rede de influências na política norte-americana quando se fazia passar por estudante e aceitou cooperar.