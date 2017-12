Putin condena plano de Trump

Humpata aposta na produção alimentar

O fomento e a melhoria da qualidade de produção de 3.155 famílias com a prática de hortofrutícola, com a reabilitação das barragens das Neves e Bangolo, constitui prioridade da Administração Municipal da Humpata para aumentar as áreas de regadio de 0,7 para 1,5 hectares por família, na comuna-sede, Palanca, Neves, Kaholo e Bata-Bata.