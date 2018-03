Mundo

Putin reeleito com 73,9 por cento dos votos

Uma projecção realizada mal as urnas fecharam em toda a Federação Russa referem que Vladimir Putin foi reeleito para um quarto mandato que expira em 2014.

Fotografia: DR

No segundo lugar, de acordo com as mesmas projecções em segundo lugar ficou o candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, com 11,2 por cento dos votos.

O nacionalista Vladimir Jirinovski, do Partido Liberal Democrático, obtém 6,7 por cento e é terceiro. A ex-apresentadora de TV Xenia Sobtchak é quarta com 2,5 por cento, segundo a mesma sondagem.

As eleições russas, que tiveram uma elevado taxa de participação, foram marcadas por acusações de fraude pela oposição.

Afastado da eleição devido a uma condenação judiciária, o principal opositor, Alexeï Navalny, acusou o Kremlin de insuflar a mobilização através de fraudes nas urnas e transporte maciço de eleitores.

A presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, estimou, que \"não se registaram assim tantas irregularidades\", enquanto a equipa de Putin contou 200.