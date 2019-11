Mundo

Pyongyang dispara mais um projéctil

A Coreia do Norte disparou, ontem, pelo menos um projéctil não identificado, numa acção que aparentemente pretende pressionar os Estados Unidos a aceitar uma nova ronda de diálogo sobre o programa nuclear.

Fotografia: DR

O Estado Maior Conjunto sul-coreano limitou-se a afirmar, através de um breve comunicado, que se trata de um disparo de um projéctil cujas características "ainda não são conhecidas", mas não forneceu mais informações sobre o lançamento.

O último ensaio de Pyongyang data do dia 31 de Outubro, quando Pyongyang fez um lançamento de um foguete.

Os lançamentos são interpretados como tentativas para forçar Washington a aceitar as novas condições para o diálogo sobre o desarmamento que se encontra num impasse desde o início do ano.Os disparos foram detectados pelos militares da Coreia do Sul e pela Guarda Costeira do Japão, que fala no lançamento de um alegado míssil. O Ministério da Defesa do Japão indicou que este não chegou a entrar na zona económica exclusiva. A Coreia do Sul explicou que foram disparados dois projécteis.

O novo lançamento, a partir da província de Hamgyong Sul, surge depois de a Coreia do Sul ter recuado numa decisão de abandonar um pacto de partilha de informações com o Japão, um elemento central de um acordo de cooperação de segurança regional entre os dois principais aliados asiáticos dos EUA. O Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, já reagiu. “O lançamento de vários mísseis por parte da Coreia do Norte representa um desafio sério não apenas para o Japão, mas também para a sociedade”.