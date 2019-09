Pyongyang mantém o programa nuclear

Mundial/basquetebol: Angola complica contas com a derrota para o Irão

Ao perder hoje, por 62-71, frente ao Irão, as contas de Angola para o apuramento directo aos Jogos Olímpicos Tóquio´2020, no Japão, por via da melhor prestação africana no Campeonato do Mundo sénior masculino de basquetebol, complicaram-se, mas por culpa própria.