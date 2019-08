Mundo

Pyongyang recusa diálogo com Seul

A Coreia do Norte rejeitou conversar com a Coreia do Sul sobre a desnuclearização, ao mesmo tempo que testava mais dois mísseis no mar ao largo da costa Leste, segundo fontes sul-coreanas, citadas pela BBC News. O exercício militar da Coreia do Norte é já o sexto em menos de um mês.

Fotografia: DR

Os dois “projécteis não identificados” foram lançados pelas 8h00 da manhã (meia-noite em Angola) e viajaram 230 quilómetros até uma altitude de 30 quilómetros, afirmaram os chefes do Estado-Maior da Coreia do Sul. Há seis dias, tinham sido disparados dois mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão.

A série de testes acontece depois de o Presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, terem concordado durante uma reunião em Junho reiniciar as negociações de desnuclearização, e, também, depois de um discurso do Presidente

sul-coreano, Moon Jae-in,

a marcar a libertação

da Coreia do domínio japonês, em que prometeu unir a península

coreana até 2045.