Pyongyang retira funcionários do gabinete de ligação intercoreano

A hora da tolerância zero

O Papa Francisco, o Vaticano e as diversas dioceses espalhadas pelos cinco continentes têm feito um elevado esforço no sentido de apagar a má imagem criada ao longo de várias décadas, em que se misturam abusos sexuais, homossexualismo e pedofilia, mas a ideia com que se fica é a de que a procissão já vai longe demais e que se trata de uma história que há muito se repete e tem, ao longo de tanto tempo, sido varrida para debaixo dos tapetes das sacristias, ficando por demais claro que já não bastam os pedidos de desculpa e os julgamentos canónicos, ainda que levem à expulsão de determinados elementos do clero do exercício do sacerdócio, tampouco as declarações e cartas do Sumo Pontífice a declararem “vergonha e arrependimento” pela forma como a igreja lidou com esses crimes ao longo dos anos.