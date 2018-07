Mundo

Pyongyang lamenta atitude de Washington nas negociações

A Coreia do Norte classificou como “extremamente lamentável” a atitude dos Estados Unidos durante as conversações mantidas entre sexta-feira e ontem em Pyongyang com o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, sobre a questão da desnuclearização da região da península coreana.

Num comunicado, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano denunciou igualmente

o que caracterizou de “exigências gananciosas” por parte de Washington.

“A atitude norte-americana e as posições assumidas durante as conversações de alto nível na sexta-feira e hoje (sábado) foram extremamente lamentáveis”, indicou a nota da diplomacia norte-coreana. A posição norte-coreana contrasta com as declarações também ontem proferidas pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que considerou como “muito produtivas” as conversações mantidas estes dias sobre

o programa nuclear de Pyongyang.

“São questões complexas, mas realizámos progressos em quase todas as questões centrais”, afirmou Pompeo, no final das conversações.