Quase 100 crianças mortas por milícias na RDC no primeiro semestre do ano

Pelo menos 91 crianças foram mortas, 27 mutiladas e 13 vítimas de violência sexual no primeiro semestre deste ano na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), revelou a Unicef.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), num comunicado citado pela agência noticiosa Efe, "as crianças continuam a sofrer severamente com a violência e o caos causados pelo prolongado conflito nesta província".

"As condições de vida de milhares de crianças em Ituri têm-se deteriorado desde que a violência se intensificou, no início deste ano. Os ataques das milícias em zonas residenciais deixaram centenas de mortos e as crianças foram mutiladas, assassinadas ou recrutadas por grupos armados", acrescentou a Unicef.

De acordo com os dados da agência das Nações Unidas, há, neste momento, 2,4 milhões de pessoas em necessidade urgência de assistência humanitária na região, tendo 150 mil pessoas, incluindo 87 mil crianças, sido já assistidas pela Unicef e pelos seus parceiros.

Da mesma forma, a Unicef acredita que mais de 1,6 milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, abandonaram, de forma forçada, as suas casas devido aos contínuos ataques e à violência crescente na região.

A insegurança resulta da presença de múltiplos grupos armados na região, incluindo a Cooperação para a Desenvolvimento do Congo (Codeco), da comunidade lendu, e os rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas (ADF), duas das principais milícias no país.

"A insegurança na província de Ituri continua a minar os esforços humanitários, enquanto a insuficiência de fundos limita o alcance das actividades no terreno", referiu a Unicef, que disse haver um défice de financiamento na ordem dos 235 milhões de dólares (cerca de 200 milhões de euros).

A RDC, em particular na sua região nordeste, tem sido afectada por um longo conflito protagonizado por milícias armadas, nacionais e estrangeiras, que as forças da missão das Nações Unidas no país, a Monusco, ainda não foram capazes de travar.

Actualmente, a Monusco conta com mais de 18 mil soldados destacados na RDC.