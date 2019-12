Quatro ministros foram detidos em Libreville

Supremo espera no próximo mês resposta à carta ao ex-Presidente

O Tribunal Supremo espera ter, já em Janeiro, as respostas ao questionário enviado ao ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, com perguntas feitas pela defesa do antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA) Valter Filipe, no primeiro dia do julgamento do caso conhecido por 500 milhões.