Mundo

Quatro rapazes tailandeses já foram resgatados da gruta

Quatro jovens da caverna de Tham Luang, em Chiang Rai, foram resgatados ontem com êxito na Tailândia.O estado de saúde de dois deles é mais preocupante e está a ser “acompanhado de perto” pelas equipas médicas no local.

Mais de meia centena de mergulhadores participam na operação de resgate das crianças

Concluída a primeira fase, a operação prossegue hoje com a previsão de resgatar mais jovens da gruta.

A operação de resgate está assim a decorrer a um bom ritmo, pois esperava-se que fosse mais demorada.

Segundo o jornal La Vanguardia, as autoridades dividiram a equipa de futebol em vários grupos, o que ajuda a explicar o facto de terem sido resgatados ao mesmo tempo mais jovens do que era inicialmente esperado.

As chuvas que caíam no local pararam na área onde se situa a caverna, no entanto, as autoridades temem que comece a chover com mais intensidade nas próximas horas, o que pode causar uma nova inundação da caverna.

Esse é o factor que pode ser motivo da operação de resgate decorrer com tanta celeridade.



Operação repleta de armadilhas

A retirada das 12 crianças e do treinador, presos na gruta há 16 dias está repleta de armadilhas, incluindo uma passagem muito estreita, que é a obsessão dos mergulhadores.

Na zona muito estreita, denominada “intersecção T”, é das mais difíceis, principalmente para os jovens.

“A passagem, muito estreita, em sobe e desce, exige contorção”, explicou o chefe do grupo da crise, Narongsak Osottanakorn.

A zona está a 1,7 quilómetros de distância do local onde o grupo foi encontrado. Uma vez ultrapassada esta zona, o grupo fica a menos de um quilómetro da terceira câmara, onde os socorristas instalaram a base.

A partir desta terceira “câmara”, o grupo ainda tem de percorrer cerca de dois quilómetros, mas o perigo está então ultrapassado.

No total o grupo terá de percorrer mais de quatro quilómetros, incluindo zonas inundadas e estreitas.

O nível exacto da água é a grande incógnita. Os socorristas adiaram, ao máximo, o momento da retirada, o tempo de retirar água, para terem “um mínimo de áreas submersas para percorrer”. Até ontem eram necessárias 11 horas a um mergulhador para ir e vir ao local onde o grupo está, seis horas para ir e cinco horas para regressar devido à corrente. A saída da primeira criança estava prevista para “cerca das 21H00 locais, 16 horas em Angola, quase doze horas mais tarde.

Mergulhar na água turva, “como café com leite” segundo a expressão de um mergulhador, é outro sério desafio. Os mergulhadores instalaram uma corda ao longo do percurso para se poderem guiar.

A maioria das crianças, com idade entre 11 e 16 anos, não sabe nadar e nenhum mergulhou alguma vez.

Os médicos que assistem as crianças consideraram-nos aptos para a saída. Além da forma física, a preparação psicológica das crianças e do treinador é considerada crucial. “Eles estão informados sobre a operação e estão prontos para serem retirados e enfrentar todos os desafios”, assegurou o chefe do grupo de crise, Narongsak Osottanakorn.

Mas mergulhar na água turva que os forçou a fugir para mais e mais fundo da gruta, até os isolar num rochedo, não tem sido fácil.

“Uma única situação de pânico individual, em caso de problema com o sistema de respiração de mergulho ou outra qualquer que seja, e terá um enorme impacto sobre todos os outros”, adverte Andrew Watson, especialista britânico em socorrismo britânico, citado pela AFP.

Os socorristas precisaram que os membros do grupo saiam “um por um”, para evitar uma eventual situação de pânico colectivo e advertiram que os últimos poderão só sair dentro de dois ou três dias, uma espera difícil de gerir psicologicamente pelas crianças.