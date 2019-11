Mundo

Queda de avião comercial matou 23 pessoas na RDC

A queda, ontem, de um avião sobre um bairro da cidade de Goma, na República Democrática do Congo (RDC), provocou a morte de 23 pessoas, informaram as autoridades locais. “Contabilizámos 23 corpos, até ao momento”, indicou o coordenador da protecção civil de Goma, Joseph Makundi, em declarações à Agência France Press (AFP).

Fotografia: DR

Um funcionário do aeroporto de Goma, Richard Mangolopa, já tinha afirmado, ontem, que estavam a bordo do avião 17 passageiros e dois tripulantes.

O avião privado, que pertencia à empresa congolesa Busy Bee, caiu após a descolagem sobre um bairro densamente povoado da cidade de Goma. A pequena aeronave, do tipo Dornier, tinha como destino a cidade de Beni, que fica 350 quilómetros a norte de Goma, de acordo com um funcionário da empresa aérea.

A administração da companhia aguarda os resultados de uma análise técnica realizada por uma equipa de campo.

A Busy Bee é uma empresa recente que possui três aeronaves para as regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu do Norte.

Mortes em inundações

A imprensa da RDC informou que 25 pessoas morreram sábado devido a enchentes na província do Equador, no noroeste do país, na fronteira com o Congo-Brazzaville. “Declaramos que a província do Equador está atingida por um desastre”, disse o ministro provincial do Interior, Jean Julie Mwamolanda, ao site de notícias “news.cd”.

Um porta-voz da organização católica de ajuda humanitária Caritas, na RDC, disse que "as autoridades locais registaram dez mortes na província de Ubangi do Norte".

Mais de 180 mil pessoas necessitam de ajuda humanitária na região norte da RDC que faz fronteira com a República Centro-Africana, também atingida por chuvas e inundações. As enchentes “abrem a porta [também] a doenças”, acrescentou Guy-Marin Kamandji, da Caritas.