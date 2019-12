Mundo

Queda de avião faz 12 mortos no Cazaquistão

A queda do avião da companhia aérea Bek Air fez, esta sexta-feira, 12 mortos e dezenas de feridos, afirmaram as autoridades do Cazaquistão. Inicialmente, o Departamento de Saúde de Almaty, onde o aparelho caiu, indicava que pelo menos 15 pessoas tinham morrido.

Fotografia: Dr

O avião da companhia aérea Bek Air, um Fokker 100, seguia para Nursultan, a capital do país. Perdeu altitude às 07:22 (02:22 em Angola), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.

A bordo haveria 98 a 100 pessoas, entre elas cinco membros da tripulação, segundo números divergentes divulgados pelo comité de situações de emergência e o Primeiro-Ministro. De acordo com o Ministério da Saúde, 53 pessoas estão hospitalizadas, incluindo nove crianças. Dez adultos estão em estado "extremamente grave".

Uma sobrevivente, citada pela Reuters, contou que ouviu um "som terrível" antes de o avião começar a perder altitude. "Estava a voar com uma inclinação. Tudo parecia um filme: havia pessoas a gritar, a chorar", recordou ao site Tengrinews.

"A partir de uma determinada altura, começámos a cair, não na vertical, mas com ângulo. Parecia que tinham perdido controlo do avião", relata a sobrevivente Aslan Nazaraliyev ao jornal Vremya.

Colisão com edifico

Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que "os responsáveis serão punidos severamente, de acordo com a lei".

O Ministério dos Transportes da antiga república soviética informou que o avião da Bek Air perdeu "altitude na descolagem e atingiu um muro de cimento e colidiu com um edifício de dois pisos", uma casa de dois andares que ficou parcialmente destruída.

Aos jornalistas, o vice-Primeiro-Ministro Roman Sklyar afirmou que, "antes de se despenhar, o aparelho tocou duas vezes na pista com a cauda". O governante afirmou ainda que uma comissão vai estabelecer se se tratou de um erro do piloto ou de problemas técnicos.