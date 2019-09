Mundo

Queda de helicóptero ao serviço da Minusca mata três pessoas

Pelo menos três pessoas morreram na queda, na sexta-feira, de um helicóptero de combate, utilizado pelo Exército do Senegal na República Centro-Africana (RCA) que estava ao serviço da missão das Nações Unidas no país (MINUSCA), anunciou ontem o responsável, citado pela AFP.

Fotografia: DR

“Foi com imenso pesar que soube do acidente de um helicóptero de combate senegalês, com três mortos e um ferido, no momento em que aterrava em Bouar (região ocidental da RCA)”, escreveu Makeur Ndiaye, chefe da MINUSCA. “As minhas sinceras condolências para as famílias e o meu desejo

de uma rápida recuperação para o ferido”,

acrescentou Ndiaye.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.