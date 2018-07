Mundo

Queda de avião mata ministro

O ministro da Agricultura e Pecuária do Paraguai, Luis Gneiting, e outras três pessoas morreram na sequência da queda do avião em que seguiam. O aparelho foi encontrado ontem nos arredores do aeroporto de Ayolas a sul do Paraguai, de onde tinha descolado na quarta-feira com destino a Assunção, a capital do país.

Fotografia: DR

O avião de pequena dimensão, um Baron BE58, terá perdido o contacto com os radares logo após levantar voo. Entre as vítimas estão o ministro, o vice-ministro, Vicente Ramirez, o piloto e o co-piloto. A morte do governante foi confirmada pelo secretariado de emergência nacional, que referiu ainda que os serviços de emergência ainda estão a tentar trabalhar para conseguir recuperar os corpos, pois o aparelho ficou “completamente desintegrado”.

Ruben Aguilar, o responsável do departamento de Aviação Civil, revelou à Reuters que os destroços do avião foram encontrados num pântano. “A ponta da causa é visível, mas o resto está debaixo de água”, referiu.