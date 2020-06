Mundo

Quem será a candidata a Vice-Presidente com Joe Biden?

Vanessa de Sousa

O The New York Times dá-nos mais de uma dúzia de nomes, todas mulheres-cinco afrodescendentes e uma veterana de guerra, a primeira. A forma como algumas, enquanto governadoras, combatem a pandemia da Covid-19, é um dos factores que está a ser considerado.

Joe Biden pode primar por uma afro-descendentes

Por estes dias a campanha democrática passa a pente fino o currículo de uma dúzia de candidatas, pesquisando e listando documentos pessoais de forma a descortinar questões mais sensíveis e eliminar candidatas. O candidato a Presidente, de 77 anos, procura uma mulher para vice-presidência que partilhe das suas prioridades para o país e por quem sinta empatia.

Kamala Harris é uma das favoritas. Uma ex-candidata à presidência, que desistiu em Dezembro do ano passado por alegada falta de fundos. E, desde 2017, senadora pela Califórnia, estado onde chegou a procuradora-geral. Kamala Harris tem 55 anos e é tida como uma das mulheres negras com mais prestígio na política norte-americana.

Defende o corte de impostos para a classe média e mais recentemente defendeu a reforma da Polícia. Teve, ainda, um papel de destaque nas polémicas audiências para a nomeação do juiz Brett M. Kavaunaugh para o Supremo Tribunal norte-americano (acusado por três mulheres de assédio sexual, acusações que foram tidas como infundadas por um comité de maioria republicana). A relação de Kamala Harris com Joe Biden é boa... mas há dúvidas entre os assessores de Biden, motivadas por alguns confrontos entre os dois durante a campanha das primárias.

Entretanto, Harris, e sobre essa possibilidade, já afirmou: “eu sei que o assunto circula na imprensa e entre analistas.Se for esse o caso, sinto-me honrada por estar a ser considerada”.

Elisabeth Warren é a senhora de quem mais se fala. Senadora pelo Massachusetts desde 2013 e também ela uma ex-candidata à presidência. É ex-docente da Harvard Law School e criou o Consumer Financial Protection Bureau. Warren tem 70 anos e a análise do seu perfil como candidata está num patamar muito avançado. É uma crítica do poder corporativo e tem apresentado planos para desmembrar grandes empresas e tributar os “extremamente” ricos.

É uma das apoiantes da ideia de tirar o nome de Confederados de algumas instalações militares. As diferenças ideológicas entre Warren e Biden são evidentes, no entanto, diz-se que tem um relacionamento de respeito mútuo. Ideologicamente mais à esquerda do que Biden, Warren, e ao contrário de Bernie Sanderes, não capta a diversidade racial ou geracional e o seu histórico poderia irritar os moderados. Quanto à possibilidade de ser nomeada, respondeu: “agora estou mais focada nesta crise”.

Keisha Lance Bottons é ‘mayor’ de Atlanta desde 2018, afrodescendente, tem 50 anos e está seriamente considerada pela equipa de Biden. Nas últimas semanas, a sua popularidade cresceu enormemente devido à forma como lidou com a pandemia do novo coronavírus, apelou à reforma da Polícia e pediu mais justiça racial, e não hesitou em pedir a demissão do polícia que alvejou mortalmente pelas costas Rayshard Brooks (um afrodescendente morto por um polícia branco já depois da morte de George Floyd).

Bottoms apoia a corrida presidencial de Biden desde cedo. Sobre a sua eventual nomeação como candidata à eleição no lugar de Vice-Presidente respondeu: “Será importante para Joe Biden ter um Vice-Presidente que possa ajudá-lo a liderar e a curar a nação, e será importante ter ao lado dele uma pessoa que o possa ajudar a derrotar Donald Trump”.

Val Demings foi chefe da Polícia de Orlando e é representante (membro da Câmara dos Representantes) do estado da Florida desde 2017. Demings tem 63 anos e é uma das sérias possibilidades admitidas pela equipa de Biden para o cargo de Vice-Presidente. É, igualmente afrodescendente, uma de sete filhos de uma família de origem humilde de Jacksonville, na Florida.

Esteve em destaque durante o impeachment ao Presidente Trump no Senado, em Janeiro deste ano. Demings e Biden têm uma relação de longa data e fizeram juntos, em 2018, campanha na Florida. Quanto à escolha para Vice-Presidente, afirma que a sua história de vida pode ser uma inspiração para muitos jovens norte-americanos.

Susan Rice tem 55 anos e foi conselheira de Segurança Nacional e embaixadora nas Nações Unidas durante a administração de Obama. É, também, afrodescendente. Alinhou com o ex-Presidente Obama em questões como o acordo nuclear com o Irão ou o acordo de Paris sobre o clima. E foi na administração de Obama que trabalhou com Biden, um relacionamento pessoal e político que remonta aos anos de 1990. Sobre a sua eventual nomeação diz-se “humilde e honrada” por estar entre mulheres extremamente bem-sucedidas.

Michelle Lujan Grisham é governadora do Novo México desde 2019, fez três mandatos no Congresso, onde foi a presidente do Conselho Hispânico. Tem 60 anos, é uma das candidatas entre governadores estaduais. Tem-se destacado no combate à pandemia da Covid-19 e tem uma agenda que incluiu temas como a energia limpa e o aumento do salário mínimo. É a única candidata com origens latinas a ser considerada, o que não é um factor despiciendo para Biden, mas a sua escolha seria uma surpresa.

Sobre a eventualidade de ocupar o lugar do número dois na lista de Biden, prefere sublinhar que mais importante do que sobre quem recaia a escolha é a criação de uma agenda de governo para a América.

Tammy Duckworth é senadora pelo Illinois desde 2017, ex-tenente reformada do Exército e piloto de helicópteros que perdeu as duas pernas em combate no Iraque. Tem sido uma porta-voz da causa dos veteranos e de famílias de militares, bem como de políticas para proteger as pessoas com deficiência.

Não tem um relacionamento muito próximo com Biden, ainda que já tenham participado juntos em várias actividades do Partido Democrático. O seu ponto forte é, indubitavelmente, o facto de ser uma veterana de guerra – a primeira desde sempre na história das mulheres candidatas à Casa Branca. Sobre a sua possível candidatura respondeu: “Sempre atendi o meu país quando me pediram para o servir”.

Tammy Baldwin é senadora do Wisconsin desde 2013 e é a primeira mulher abertamente gay a assumir um lugar no Senado. Tem 58 anos. As suas preocupações andam muito pela área da saúde e do comércio e manufacturas, onde é muito crítica da relação dos EUA com a China. Baldwin não é muito próxima de Biden, mas fizeram campanha juntos para as eleições de 2012 e 2018. Sobre a possibilidade de ser candidata, diz, simplesmente, que não a descarta.

Gretchen Whitmer é outra das governadoras, no caso do Michigan, candidatas à vice-presidência com Joe Biden. Whitmer tem 48 anos, e é uma das candidatas com menores possibilidades, mas que, no entanto, tem revelado um muito bom desempenho no combate ao coronavírus no estado que governa. É amiga de Joe Biden. Contra si, tem o facto de não trazer diversidade racial à lista do candidato democrata. Sobre a sua eventual posição como número dois, prefere dizer que está mais concentrada na governação do seu estado.

Stacey Abrams é líder do Fair Fight Action e ex-líder dos democratas na Câmara dos Representantes. Perdeu, por muito pouco, a corrida ao cargo de governador da Geórgia. É outra afrodescendente, e tem 46 anos. Não está entre as candidatas prioritárias. Sendo que sobre a sua candidatura ao cargo é suficientemente veemente, diz: “seria uma excelente escolha, tenho capacidade de atrair eleitores de comunidades habitualmente ignoradas”.

Gina Raimondo égovernadora de Rhode Island desde 2015 e foi presidente da Associação de Governadores Democráticos em 2019. Gina Raimondo tem 49 anos e apoiou Michael R. Bloomberg nas primárias, embora seja, entre todas as candidatas, a que está mais ideologicamente alinhada com Biden, mas é vista com desconfiança pela esquerda e por alguns sindicatos liderados pelos democratas.

Maggie Hassan é senadora pelo New Hampshire desde 2017, onde foi governadora do estado entre 2013 e 2017. Tem 62 anos e a sua candidatura, embora tenha sido considerada, não está a ser levada muito a sério. Muito focada nas áreas da saúde e da luta contra o consumo de drogas, expandiu o Medicaid (sistema de saúde para pessoas de baixa renda) no estado e defendeu o programa no Senado. A sua capacidade política é reputada no New Hampshire (onde Hillary Clinton ganhou em 2016), mas é muito pouco conhecida fora do estado.

Amy Klobuchar é a senadora do Minnesota, estado onde ocorreu a morte de George Floyd. A sua candidatura acabou por ser retirada, em 18 de Junho.

Rolling Stones ameaçam processar Trump

Os Rolling Stones ameaçaram Donald Trump com um processo, se este continuar a usar as músicas da banda britânica na sua campanha.

De acordo com a Sky News, os advogados da banda transmitiram a proibição ao Presidente dos EUA, depois de este ter usado, num comício em

Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, a música "You Can’t Always Get What You Want", um original dos Rolling Stones.

Segundo a organização de direitos de autor norte-americana BMI, o Presidente dos EUA possui uma “licença de entidades políticas que autoriza a apresentação pública de mais de 15 milhões de obras musicais”. Isto é, só se o compositor ou editor se opuser ao uso das músicas é que estas poderão ser retiradas desta lista.

Ao site Deadline, a BMI confirmou que recebeu uma denúncia por parte dos Rolling Stones e que enviou uma carta a notificar Donald Trump para a remoção da licença de todas as músicas dos britânicos e a informar que qualquer uso futuro desses temas musicais “violará o contrato de licença”.

Recorde-se que os Rolling Stones não são a primeira banda a proibir que as suas músicas sejam utilizadas por Trump na sua campanha. Prince, Rihanna, Pharrell Williams, Aerosmith, Neil Young e, mais recentemente, a família de Tom Petty, já ameaçaram o Presidente dos EUA com processos na Justiça por utilizar os seus espólios sem autorização.