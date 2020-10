Mundo

Quénia: 337 mil professores regressam à escola

A Comissão do Serviço de Professores do Quénia (TSC) anunciou que 337 mil 432 professores regressaram às escolas para a reabertura gradual do ano lectivo, a partir de hoje.

Nancy Macharia, directora executiva da TSC

Fotografia: DR

Espera-se que os alunos da quarta e oitava classes retomem as aulas assim que as escolas reabrirem para se prepararem para os exames nacionais.



As escolas e outras instituições de ensino foram encerradas, em Março, devido ao surto do novo coronavírus. A directora executiva da TSC, Nancy Macharia, deu garantias de medidas rigorosas de contenção do novo coronavírus.



As directrizes e protocolos de confinamento in-cluem o uso obrigatório de máscaras faciais, o controlo da temperatura corporal e a adesão aos níveis de hi-giene elevados.



O Ministério da Educação anunciou igualmente que todas as escolas que tinham sido utilizadas como centros de quarentena foram desinfectadas sob a supervisão de funcionários do Ministério da Saúde, com vista à sua reabertura.



O Ministério da Educação já anunciou as datas dos exames para o Certificado de Ensino Primário do Quénia (KCPE) e do Certificado de Exame Secundário do Quénia (KCSE).



Os exames KCPE terão início a 22 de Março de 2021 e terminarão a 24 de Março de 2021, enquanto os exames KCSE se realizam de 25 de Março de 2021 a 16 de Abril de 2021.