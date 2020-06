Mundo

Quénia representa África no Conselho de Segurança

A Assembleia-Geral das Nações Unidas elegeu, quinta-feira à noite, o Quénia para ocupar o único lugar dos países africanos no Conselho de Segurança da ONU entre 2021-2022, tendo derrotado na votação o Djibuti, o outro país candidato.

De acordo com a BBC, na primeira ronda de votação, realizada na véspera, nenhum dos dois países conseguiu ter o mínimo de dois terços dos votos necessários para integrar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na votação de quinta-feira, o Quénia obteve 129 votos (contra 113 de quarta-feira) e o Djibuti 62 (contra 78). Votaram 191 dos 93 membros das Nações Unidas. O Quénia substitui a África do Sul, em Janeiro, no Conselho de Segurança da ONU.



Ao contrário de anos anteriores, os países africanos não conseguiram chegar a acordo para apresentar apenas um país candidato.

O Quénia tinha o apoio da União Africana, mas o Djibuti considerava ser uma prioridade devido ao princípio de rotação no lugar, uma vez que Nairobi já tinha estado duas vezes no Conselho de Segurança.



Na quarta-feira, a Assembleia-Geral das Nações Unidas elegeu a Índia, México, Noruega e Irlanda para os outros quatro lugares. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, cinco dos quais permanentes.





Governo de Nairobi proíbe o uso de plástico

O Quénia proibiu a presença de plástico de utilização única nas áreas naturais protegidas, anunciou, ontem, o ministro do Turismo e Vida Selvagem, Najib Balala, citado pela Reuters.



Os visitantes dos parques nacionais, praias, florestas e zonas de conservação não poderão transportar pratos descartáveis, copos, palhinhas, colheres, garfos e garrafas de água, artigos considerados altamente poluentes.



“A proibição dos plásticos de utilização única, incluindo garrafas e palhinhas, já entrou em vigor em todas as nossas áreas protegidas e parques nacionais no Quénia”, afirmou Balala, na conta da rede social Twitter.



A proibição foi anunciada, há um ano, pelo Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, que justificou a medida com o argumento de que “um ambiente sustentável é uma garantia para uma sociedade saudável, melhor e produtiva”.



O Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), com sede em Nairobi, saudou o “passo arrojado” dado pelo Quénia para reforçar a protecção das zonas naturais. Os plásticos de utilização única estão a contaminar a maioria dos ecossistemas, desde as florestas tropicais até às trincheiras oceânicas mais profundas do mundo. Quando o peixe e o gado os consomem, os resíduos plásticos acabam na cadeia alimentar humana.



Até 2050, a Organização das Nações Unidas estima que haverá mais plástico do que peixe nos oceanos, a menos que os governos e o sector privado promovam uma concepção, produção, utilização e gestão dos plásticos mais racionais e eficientes.



O Quénia já proibiu a utilização de sacos de plástico em 2017, o que reduziu, em 80 por cento, “esta presença no país” na África Oriental, segundo um relatório recente do Sustainable Inclusive Business (SIB-Kenya).



Outros países africanos, como o Rwanda e a África do Sul, também tomaram medidas para proibir sacos de plástico e produtos de utilização única, feitos a partir daquele material.