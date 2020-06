Mundo

Quénia ultrapassa Angola e torna-se a terceira maior economia da África subsaariana

A economia do Quénia ultrapassou a de Angola e tornou-se, no final do ano passado, a terceira maior economia da África subsaariana, de acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Fotografia: DR

De acordo com as estimativas do FMI relativamente à evolução destas duas economias no ano passado, o Quénia ultrapassou Angola, tornando-se a terceira maior economia da África subsaariana, atrás da Nigéria e da África do Sul.

O Produto Interno Bruto do Quénia alcançou, no ano passado, a marca dos 100 mil milhões de dólares, ao passo que Angola, que regista crescimentos negativos todos os anos, desceu para cerca de 90 mil milhões de dólares , de acordo com os dados do FMI citados pela agência de informação financeira Bloomberg.

A moeda nacional angolana, o kwanza, sofreu uma desvalorização a rondar os 30% no ano passado, fruto da reforma do mercado cambial iniciada no ano anterior, ao passo que o xelim queniano manteve-se estável. As previsões do FMI para este ano apontam para uma nova recessão em Angola, de 1,4% do PIB, ao passo que no Quénia deverá registar-se uma expansão do produto na ordem