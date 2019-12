Mundo

Rainha Isabel II apresenta condolências

A Rainha Isabel II agradeceu à Polícia e aos serviços de emergência e enalteceu a coragem demonstrada pelos cidadãos que “colocaram as suas próprias vidas em risco” para travar o atacante.

Fotografia: DR

A Rainha de Inglaterra Isabel II reagiu ao ataque terrorista, ocorrido na tarde de sexta-feira, perto da Ponte de Londres, no coração da capital do Reino Unido.

“O príncipe Philip e eu ficámos tristes quando soubemos dos ataques terroristas na London Bridge. Enviamos os nossos pensamentos, orações e mais profunda simpatia a todos os que perderam entes queridos e que foram afectados pela terrível violência de ontem”, começou por declarar a monarca através das redes sociais.

A Rainha deixou “agradecimentos à Polícia e aos serviços de emergência”, bem como aos cidadãos “corajosos” que “colocaram as vidas em risco para ajudar e proteger os outros”.

Usman Khan, de 28 anos, foi abatido a tiro pela Polícia após ter esfaqueado, perto da Ponte de Londres, cinco pessoas, sendo que duas - um homem e uma mulher - não resistiram aos ferimentos. O homem, residente em Staffordshire, West Midlands, em Inglaterra, já tinha sido condenado por terrorismo, avançou a Metropolitan Police à imprensa britânica.

De acordo com a Sky News, Khan foi sentenciado a oito anos de prisão por associação terrorista, após ter sido identificado como um dos nove membros do grupo terrorista responsável pelo planeamento de um ataque à Bolsa de Valores de Londres, acção que o MI5 e a Polícia britânica conseguiram travar a tempo e que teria por detrás a Al Qaeda.

Khan também foi condenado por ter criado uma unidade de treino terrorista numa propriedade da família em Caxemira, um território controlado pelo Paquistão. Estaria simultaneamente a recrutar radicais no Reino Unido para irem treinar para o núcleo que controlava.