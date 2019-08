Mundo

Rainha Isabel II autoriza suspensão do Parlamento

A Rainha Isabel II aprovou ontem o pedido de suspensão do Parlamento inglês feito pelo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, noticiou o jornal Guardian.

Fotografia: DR

O Parlamento vai ser suspenso durante a segunda semana de Setembro e até 14 de Outubro, duas semanas antes da data prevista para o “Brexit”, a 31 de Outubro. No documento podia ler-se que a Rainha de Inglaterra ordena que a suspensão do Parlamento tenha início entre 9 e 12 de Setembro e se mantenha até 14 de Outubro, para o “despacho de diversos assuntos urgentes e importantes”.

De acordo com a medida anunciada pelo Primeiro-Ministro, a sessão legislativa é suspensa a 10 de Setembro até 14 de Outubro, dia em que retoma os trabalhos com o tradicional discurso da Rainha Isabel II, com o programa do Governo britânico. Quando o Parlamento é prorrogado ou suspenso, não se realizam debates nem votos – e a maioria das leis que não completaram a sua passagem pelo Parlamento “morrem”. Muitos deputados defendem que a suspensão dos trabalhos no Parlamento vai impedir que aqueles que retomam os trabalhos em Setembro, tenham tempo suficiente para travar um “Brexit” sem acordo.

O tradicional discurso da rainha, que anuncia o programa do Governo e marca o início da sessão legislativa, será a 14 de Outubro.“Os deputados terão muito tempo para debater o programa do Governo e a abordagem ao “Brexit” antes do Conselho Europeu, a 17 e 18 de Outubro e podem, uma vez conhecido o resultado, depois votar a 21 e 22 de Outubro”, disse Johnson à televisão Sky ao confirmar que pediu permissão à Rainha Isabel II para suspender o Parlamento por cerca de cinco semanas.

“Se eu conseguir concluir um acordo com a União Europeia, o Parlamento poderá então aprovar a lei para a ratificação do acordo antes de 31 de Outubro”, sustentou.

A medida já tinha sido avançada por alguns “media” britânicos, provocando uma queda da libra esterlina e críticas da oposição, como uma forma de limitar significativamente o tempo para os deputados apresentarem medidas para impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo.

Questionado sobre as críticas, Boris Johnson afirmou que é “completamente falso” que queira limitar a acção dos deputados que se opõem à estratégia para o “Brexit”.

“As semanas que antecedem o Conselho Europeu são vitais para as negociações com a União Europeia.

Ao mostrarmos unidade e determinação, temos a possibilidade de obter um novo acordo que possa ser adoptado pelo Parlamento”, disse. Boris Johnson participou no passado fim de semana na Cimeira do G7, em Biarritz (França), du-rante a qual admitiu que a possibilidade de uma saída sem acordo da União Europeia antes de 31 de Outubro, prazo oficial para executar o “Brexit”, é agora “incerta”.

O líder trabalhista, Jeremy Corby, e outros dirigentes de partidos políticos britânicos reuniram-se na terça-feira para explorar possíveis maneiras de impedir Johnson de executar um “Brexit” sem consenso com Bruxelas.

Com a suspensão do Parlamento os deputados terão apenas alguns dias, na próxima semana, para tentar introduzir nova legislação para bloquear um possível “Brexit” sem acordo.

Oposição reage com indignação à medida do PM

Os deputados britânicos da oposição reagiram com indignação às notícias sobre a intenção do Primeiro-Ministro de suspender o Parlamento, o que foi, entretanto, confirmado por Boris Johnson.

A cadeia de televisão BBC divulgou que o Executivo britânico ia pedir à Rainha Isabel II a suspensão do Parlamento até meados de Outubro, quando pretende apresentar o programa de Governo para a próxima legislatura.

A medida controversa iria impedir, segundo a BBC, que os deputados britânicos, que retomam os trabalhos em Se-tembro, tivessem tempo suficiente para travar uma saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) sem acordo.

“Parece que Boris Johnson poderá estar prestes a encerrar o Parlamento para forçar um “Brexit” sem acordo.

A menos que os deputados se unam para o parar”, escreveu a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, na rede social Twitter. O “número dois” do principal partido da oposição, o Trabalhista, Tom Watson, considerou na mesma rede social: “esta acção é uma afronta particularmente escandalosa à nossa democracia. Não podemos deixar que tal aconteça.”

“Fechar o Parlamento seria um acto de cobardia de Boris Johnson”, reagiu, por seu turno, a líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, considerando que o Primeiro-Ministro britânico está a escolher um “rumo perigoso e inaceitável.”

Para a líder do grupo dos Independentes e antiga deputada conservadora, Anna Soubry, a democracia está a ser “ameaçada por um Primeiro-Ministro impiedoso.”

O semanário britânico The Observer tinha revelado, no domingo, que Johnson pediu aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de suspender o Parlamento durante cinco semanas para evitar que os deputados possam, se necessário, forçar um novo adiamento do “Brexit”.

O The Observer referia poder tratar-se de um plano para que os deputados não consigam alargar o prazo para a saída do Reino Unido da UE, marcado para 31 de Outubro, no caso de Johnson não conseguir um acordo com Bruxelas até essa data.

Escândalo constitucional

O presidente da Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, John Bercow, afirmou, por seu turno, que a decisão de Boris Johnson é um “escândalo constitucional”. “Não recebi qualquer contacto do Governo, mas se as notícias de que pretende suspender o Parlamento se confirmarem, é um escândalo constitucional”, afirmou John Bercow, citado pelaBBC.

“É absolutamente evidente que o objectivo da suspensão é impedir o Parlamento de debater o “Brexit” e de cumprir o seu dever de definir uma trajectória para o país”, disse.

Para John Bercow, suspender o Parlamento durante o tempo pretendido “seria uma ofensa ao processo democrático e aos direitos dos deputados enquanto representantes eleitos pelo povo.”