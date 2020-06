Mundo

Raios matam 83 pessoas no estado indiano de Bihar

Raios provocaram hoje a morte a pelo menos 83 pessoas, na maioria trabalhadores agrícolas, durante as tempestades que se abateram sobre o estado de Bihar, no leste da Índia, indicaram fontes oficiais indianas.

Fotografia: DR

Segundo as fontes, muitas das vítimas foram atingidas pelos raios enquanto semeavam os campos, numa altura em que decorre o período de sementeira em 23 distritos dos 38 estados em que se divide administrativamente o país. Pelo menos 13 mortes foram reportadas no distrito de Gopalgani, 175 quilómetros a norte de Patna, a capital estadual, com as restantes a serem vítimas das várias tempestades no resto do estado de Bihar.

style="text-align: justify;">As fontes adiantaram também que pelo menos 10 outras pessoas foram hospitalizadas, embora não tenham indicado em que estado. Fortes chuvas têm-se abatido sobre toda a região nos últimos dias, ainda antes do início das monções. Em Julho de 2019, já em plenas monções, que se prolongaram até setembro, os raios provenientes das trovoadas mataram 39 pessoas.