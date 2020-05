Mundo

Ramaphosa apela ao reforço mundial da assistência médica

O Presidente da África do Sul apelou ontem a todos os países do mundo para agirem com urgência e tornar a cobertura universal de saúde na luta contra a pandemia da Covid-19 uma realidade.

Fotografia: DR

Cyril Ramaphosa dirigia-se à sessão virtual da Assembleia Mundial da Saúde, tendo destacado a importância da cobertura universal de saúde. De acordo com o Chefe de Estado, o novo coronavírus subalternizou todos os outros problemas enfrentados pela comunidade internacional e pelos países.

“No final desta década, rumo à consecução dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, devemos avançar com o nosso propósito de tornar a assistência médica universal uma realidade para todas as pessoas do mundo, porque ninguém deve ficar para trás”, sublinhou o Presidente Cyril Ramaphosa.

A pandemia, prosseguiu, “tem profundas implicações sociais, políticas, económicas e de segurança para todos nós. Tem um grande impacto na saúde humana, sociedades e sistemas de governação. Em-bora a pandemia tenha atingido as economias desenvolvidas e em desenvolvimento, os pobres serão os que mais sofrerão “, sublinhou .

A Covid-19 também acabou por revelar a crescente desigualdade existente entre países, disse, acrescentando que os sistemas de saúde estão a lutar para lidar com este facto, e que alguns foram enfraquecidos pelo sub-financiamento e pela negligência. Para o Presidente da África do Sul, outros sistemas de saúde estão sob pressão porque foram projectados para servir uns poucos escolhidos.

Além disso, sublinhou, a pandemia não apenas devastou os meios de subsistência de milhões de pessoas, como também mudou a maneira como os cidadãos se comportam, trabalham e vivem.

O Presidente realçou que a “recuperação global de-pende da nossa capacidade de aceitar essas realidades, de nos prepararmos para elas e de nos adaptarmos “.

Ramaphosa reiterou o pedido de distanciamento social, higienização e outros protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como parte da vida quotidiana das pessoas.