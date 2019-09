Mundo

Ramaphosa pede apoio a ex-presidentes na investigação sobre a xenofobia

A África do Sul solicitou aos ex-Presidentes da Tanzânia e de Moçambique Jakaya Kikwete e Joaquim Chissano, respectivamente, que liderem uma missão para investigar as causas dos recentes casos de violência no país, noticiou ontem a Prensa Latina.

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pelo Presidente Cyril Ramaphosa, ao abordar a situação actual relacionada com a violência contra mulheres e crianças, bem como contra migrantes africanos e os seus negócios, e apelou à unidade para enfrentar essa perspectiva perigosa.

Ramaphosa disse que conversou com os dois ex-Presidentes para dirigir um grupo com o objectivo de examinar o motivo da recente violência no país e, em seguida, apresentar recomendações sobre medidas que possam impedir a repetição desses eventos. O Presidente disse que o Governo trabalhará em conjunto com organizações humanitárias locais e internacionais e vários fóruns da diáspora, com a intenção de ouvir iniciativas que refiram a xenofobia e a intolerância.