Mundo

Ramaphosa aceita demissão de Nene

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou ontem ter aceite o pedido de demissão apresentado na véspera pelo ministro das Finanças, Nhlanhla Nene.

Fotografia: DR

Na base deste pedido está a sua admissão, perante uma comissão especial que investiga os casos de corrupção que envolvem Jacob Zuma, de que se tinha encontrado “por várias vezes” com membros da família Gupta.

Ramaphosa, numa nota ontem tornada pública referiu que “em nome da boa governação decidi aceitar a resignação de Nhlanhla Nene. Os irmãos Gupta estão a ser acusados de trabalhar com o antigo Presidente Jacob Zuma para assegurar contratos milionários à margem da lei.

Na semana passada, Nhla-nhla Nene foi interrogado pelo juiz que presidente à referida comissão especial de inquérito onde admitiu os encontros com membros da família Gupta que anteriormente havia negado. Para o lugar de Nhlanhla Nene, Cyril Ramaphosa nomeou já o antigo governador do banco central, Tito Mboweni, sendo de referir que esta é a quinta mudança de ministro das Finanças que se realiza desde 2014.