Ramaphosa escolhe novo Governo

Milhares de engenhos removidos no Tumpo

O director-geral do Instituto Nacional de Desminagem (INAD), brigadeiro Leonardo Sapalo, considerou de satisfatório o processo de desminagem no triângulo do Tumpo, município do Cuito Cuanavale, local onde será erguido um centro turístico com a designação de “Parque temático”, em homenagem aos heróis que travaram a invasão do exército do regime do “apartheid” da África do Sul.