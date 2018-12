Mundo

Ramaphosa reafirma combate à corrupção

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, reiterou a intenção de acabar com a corrupção no Governo e reconheceu que as forças oposi-

toras agem contra a sua gestão e do Congresso Nacional Africano (ANC).

Presidente sul-africano fala em conspiração no seio do ANC

Fotografia: DR

Em entrevista à estação Talk Radio, da Cidade do Cabo, o estadista salientou que não vai abandonar este caminho até à limpeza do Governo, antes de ter admitido que existem muitos que conspiram contra si e o partido no poder, o ANC.

“Aqueles que nos confrontam nunca terão sucesso e devem saber que a nossa determinação está decidida”, acrescentou.

Nas suas declarações, o Presidente saudou o trabalho feito pela ministra que atende pelas questões da mulher, Bathabile Dlamini, que é uma das figuras constantemente atacadas, e referiu-se ao estado precário das empresas estatais e da sua dívida avultada.

Indicou, neste sentido, que os seus ministros descobriram “incidentes horríveis” nessas entidades, nas quais as regras de governação eram totalmente ignoradas e onde reinava a corrupção.

O Chefe de Estado citou a título de exemplo que somen-te a empresa de energia Eskom, a mais poderosa da África do Sul, tem uma dívida de cerca de 34 mil milhões de dólares, anunciando que irá nomear uma equipa de trabalho para encontrar soluções e reparar os danos sofridos por essa entidade.

Cyril Ramaphosa aproveitou o programa de rádio para reiterar que o seu Governo está a trabalhar para tirar o país da actual crise económica e resolver os problemas do sector estatal, cuja dívida considerou “demasiada alta”.