Ramtane Lamamra indicado novo enviado para a Líbia

O antigo ministro argelino dos Negócios Estrangeiros, Ramtane Lamamra, foi indicado para substituir o libanês Ghassan Salamé, no cargo de emissário da ONU na Líbia, faltando apenas a confirmação, noticiou hoje a AFP, citando fontes diplomáticas africanas e europeias.

Antigo chefe da diplomacia argelina tem apoio de Guterres

Num comunicado, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, anunciou a indicação da americana Stephanie Turco Williams, adjunta de Ghassan Salamé, para assegurar interinamente a Missão da ONU, até à nomeação do sucessor deste.

Representante adjunta da ONU na Líbia para o sector político, desde 2018, Williams tem experiência de 24 anos em assuntos internacionais.

Em função, desde Junho de 2017, Ghassan Salamé, saiu do cargo a 2 deste mês, por razões de saúde, numa altura em que a Líbia, mergulhada numa guerra civil, tem o processo político encravado.

Durante três anos, Ghassan tentou, sem êxito, convencer os beligerantes a criarem instituições estatais conjuntas, e a organizar eleições que ponham fim às divisões.

Desde 2015, duas autoridades rivais disputam o poder na Líbia: o Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU, e baseado em Tripoli, e um poder encarnado pelo marechal Khalifa Haftar, com sede em Benghazi (Leste).

Lamamra, de 67 anos, e com muita experiência nas lides diplomáticas, chefiou a diplomacia argelina, de 2013 a 2017. Várias vezes embaixador, mediou diversos conflitos africanos, nomeadamente na Libéria, sob os auspícios da ONU e da União Africana (UA).

Recentemente, a Argélia que partilha cerca de mil quilómetros de fronteira com a Líbia, mostrou-se muito activa na tentativa de resolver um conflito que ameaça a estabilidade regional.

Com efeito, o Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, propôs, em Janeiro último, acolher um diálogo entre todas as partes líbias, para facilitar negociações que tirem o país da actual crise política e militar.