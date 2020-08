Mundo

Rápido progresso por uma vacina aumenta as esperanças planetárias

O rápido progresso por uma vacina eficaz contra o novo coronavírus aumentou as esperanças de que a pandemia possa ser rapidamente controlada, com as “propostas” da Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, e da norte-americana Moderna a liderarem a corrida, já em fases avançadas de testes.

Mas alguns especialistas alertam que os ensaios com vacinas podem ser prejudicados pela falta de diversidade entre os seus participantes como voluntários.

No estudo de Oxford, com mais de 1.000 adultos saudáveis, 91 por cento eram brancos, com cerca de 5 por cento asiáticos e menos de 1 por cento negros. O ensaio da Moderna teve 45 voluntários adultos, 40 deles brancos e apenas dois negros.

Esta falta de diversidade coloca em risco o desenvolvimento de uma vacina para uma doença que tem levado à hospitalização e à morte mais de pessoas de cor negra no Reino Unido e nos Estados Unidos, de acordo com Oluwadamilola Fayanju, cirurgiã e investigadora da Duke University, nos EUA.

“É decepcionante porque são países onde existem grandes disparidades conhecidas em termos raciais”, disse a médica. “A diversidade é importante para garantir que grupos de pessoas não tenham efeitos colaterais adversos. Pessoas de cor negra desproporcionalmente têm morbidades, como hipertensão e diabetes, e precisamos de saber como interagem com qualquer vacina.

Reconheço que obter esta vacina é uma prioridade urgente e todos a queremos rapidamente, mas não podemos economizar, porque algo pode ser perdido. Estão a causar mais dificuldades a si próprios por não incluir a diversidade desde o início”, explicou Fayanju, citada pelo jornal The Guardian.

A investigadora aponta que pessoas de diferentes origens raciais podem responder de forma diferente a medicamentos e terapias. Outros factores, como a idade - a resposta imunológica das pessoas diminui à medida que envelhecem -, também são importantes.

Apesar do incentivo do Governo dos EUA para realizar diversos processos, os testes de medicamentos americanos são frequentemente dominados por brancos. Os negros representam em média 5 por cento dos ensaios clínicos, menos da metade da sua participação na população geral nos Estados Unidos. Os hispânicos representam cerca de 18 por cento da população dos EUA, mas apenas 1 por cento dos participantes de ensaios, em média.

Marjorie Speers, directora executiva da Clinical Research Pathways, uma instituição que promove a ética na investigação, disse que é “essencial” que os testes de vacinas envolvam um número suficiente de negros e latinos, para ajudar a conter uma doença que atingiu as comunidades minoritárias.

“Se não conseguirmos inscrever as minorias, criaremos uma nova disparidade de saúde, porque as minorias continuarão a sofrer com o vírus, se não forem protegidas por uma vacina”, disse.

Mas Speers admite que muitas vezes é complicado para as empresas farmacêuticas fazerem isso, pois, existe um passado de relacionamentos desgastados com certos grupos: “Algumas minorias não confiam nos investigadores. Temos uma longa e dolorosa história de abusos de pesquisas científicas nas populações negra e latina.”

OMS critica opção

política por “nacionalismo”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) criticou o “nacionalismo de vacinas” para a Covid-19, afirmando que qualquer país terá benefícios económicos e de saúde, se o resto do mundo recuperar da pandemia.

“O nacionalismo em relação às vacinas não presta. Não nos ajudará. Quando dizemos que uma vacina deve ser um bem global de saúde pública, não se trata de partilhar por partilhar. Para o mundo poder recuperar mais depressa, tem de recuperar em conjunto”, afirmou o director-geral da OMS, Tedros Gherbreyesus, numa conferência de imprensa virtual, quinta-feira, integrada no Fórum de Segurança de Aspen, um encontro global organizado a partir dos Estados Unidos.

Os países que cheguem primeiro a uma vacina e que se comprometam a contribuir para que seja distribuída equitativamente por todo o mundo “não estão a fazer caridade aos outros, estão a fazê-lo por si próprios, porque, quando o resto do mundo recuperar e as economias reabrirem, também beneficiam”, declarou.

O director executivo do Programa de Emergências Sanitárias da OMS, Michael Ryan, afirmou que de 165 projectos de vacinas, 26 estão em testes clínicos e seis entraram na chamada fase três, em que são testadas em pessoas saudáveis, para ver se são capazes de as proteger contra o novo coronavírus durante grandes períodos de tempo.

Nenhuma delas - três na China, uma na universidade britânica de Oxford e duas de empresas farmacêuticas nos Estados Unidos, Moderna e Pfizer - é garantia, por si só, de sucesso na eliminação da Covid-19 como ameaça de saúde pública, salientou, referindo que poderão ser precisas várias para o conseguir.

Michael Ryan indicou que a resposta da comunidade científica no desenvolvimento de vacinas foi “incrível para o curto espaço de alguns meses”, frisando que é preciso garantir que qualquer uma das candidatas será “segura e eficaz”.

“Precisamos de continuar a ser cautelosos à medida que aumentamos o número de pessoas vacinadas, porque os efeitos secundários raros só se manifestam quando se vacinam muitas pessoas”, salientou.

Assim que houver “sinais de segurança” suficientes, a produção de vacinas poderá começar, garantindo-se que há vacinas suficientes para as necessidades de todo o mundo.

“Para o mundo recuperar mais depressa, tem que recuperar em conjunto”, reiterou Tedros Gherbreyesus.