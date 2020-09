RCA: Faustin Touadéra é candidato às eleições presidenciais

23ª edição do Festival da Canção de Luanda exalta tecnologias

A 23ª edição do Festival da Canção de Luanda acontece hoje, às 21h00, no Centro de Produção da TPA, no Camana, em Luanda, e homenageia as novas tecnologias de informação e comunicação no formato de programa de televisão “live”, numa rapsódia interpretada por artistas consagrados do mercado nacional.