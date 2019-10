Mundo

RDC adopta projecto de lei de OGE

O Governo do Primeiro-Ministro da República Democrática do Congo (RDC), Ilunga Ilunkamba, adoptou ontem o Projecto de Lei para o Orçamento do Estado para o exercício fiscal de 2020, estimado em sete mil milhões de dólares americanos, segundo a imprensa congolesa.

Ilunga Ilunkamba

Fotografia: DR

O Vice-Primeiro-Ministro encarregado do Orçamento, Jean-Baudouin Mayo, lembrou que o teto estabelecido pelo primeiro Governo pós-alternância foi mantido com base em indicadores macroeconómicos do país.

O projecto de lei levado ao Conselho de Ministros no dia 27 de Setembro, segundo a imprensa congolesa, está aquém das expectativas geradas que apontavam para uma estimativa à volta de 10 mil milhões de dólares.

Várias vozes levantam reservas relativas às metas a serem alcançadas com o Projecto de Lei de Orçamento do Estado com base nas estimativas avançadas. Para o deputado Henri Thomas Lokondo, este Projecto de Lei de Finanças é insuficiente para permitir que o Executivo nacional materialize seu Programa baseado em 15 pilares, sem especificar.

No entanto, o membro do grupo parlamentar PALU & Allies acredita que o Projecto de Lei ainda pode ser aprimorado durante o seu exame na Câmara Baixa do Parlamento.