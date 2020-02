RDC: Autoridades interpelam antigo chefe dos Serviços Secretos

Edifícios apreendidos pela PGR estão em estado de abandono

Numa altura em que milhares de cidadãos, sobretudo jovens, clamam por uma residência condigna e constituírem família, no condomínio Vida Pacífica, no Zango Zero, mais de 20 imóveis, apreendidos recentemente pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria Geral da República, no quadro do combate à corrupção, encontram-se desabitados.