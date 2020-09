Mundo

RDC: Mais de 50 mortos em mina de ouro

Mais de 50 pessoas morreram, na sexta-feira, na República Democrática do Congo, após o desmoronamento de três poços de mineração artesanal de ouro, perto da cidade de Kamituga, na província do Kivu Sul, anunciaram as autoridades locais. Segundo as mesmas fontes, o acidente foi provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Fotografia: DR

“Os escavadores e os transportadores das pedras foram engolidos pelas águas”, disse o presidente da câmara de Kamituga, Alexandre Bundya. “Uma equipa de socorristas, com motobombas, veio recuperar os corpos das vítimas”, acrescentou.

Diwa Honore, que sobreviveu à tragédia, disse que mais de 50 pessoas tinham estado nos três poços, que têm cerca de 50 metros de profundidade.

As pedreiras mineiras artesanais são geralmente inseguras, no Leste do Congo e na região de Kasai. As mulheres e as crianças também trabalham nas minas.

Outros desmoronamentos que ocorreram no início deste ano no país, em Maniema e no Katanga, provocaram pelo menos 18 mortos.