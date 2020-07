RDC: OMS confirma mais dois casos de Ébola

OPEP+ elogia Angola pelo cumprimento dos cortes

A 20ª Reunião do Comité Conjunto de Monitorização Ministerial (JMMC) do grupo de exportadores de petróleo OPEP+ realizada por vídeo-conferência na quarta-feira, encorajou Angola, Gabão, Sudão do Sul e a República do Congo pelo cumprimento do plano de cortes e compensações traçado para o equilíbrio dos preços.