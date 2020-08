Mundo

RDC: Partidos no Parlamento recusam manter diálogo

Representantes dos grupos parlamentares dos partidos políticos membros da Frente Comum para o Congo (FCC) reafirmaram, ontem, em Kinshasa, a recusa de um diálogo ligado à questão eleitoral, noticiou a AFP.

No termo de um encontro com o Primeiro-Ministro, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, o presidente do grupo parlamentar do PPRD, Didier Manara, disse que a sua formação política apenas estaria disponível para analisar a questão na sessão parlamentar de Setembro.



“Vimos remeter oficialmente ao Primeiro-Ministro, a nossa declaração contra a organização de um pretenso diálogo. O diálogo defendido por alguns dos nossos colegas da sociedade civil é inoportuna, porque achamos que a questão eleitoral deve ser analisada na próxima sessão que se inicia a 15 de Setembro. Não vislumbramos qualquer perigo. Esta questão eleitoral pode ser debatida no seio das instituições, estamos abertos, e o povo congolês sairá vitorioso”, afirmou.



Para os partidos membros da FCC, a sua iniciativa é “maliciosa” e visa a desestabilizar o país “sob a capa de um presumível diálogo sobre a questão eleitoral”.

No quadro do apelo de 11 de Julho, um grupo de 12 personalidades, das quais deputados, nomeadamente Delly Sesanga, Claudel Lubaya e Patrick Muyaya, levam a cabo consultas com as forças vivas do país e com as instituições, visando negociações sobre as reformas eleitorais com vista a balizar o caminho para eleições pacíficas, em 2023.