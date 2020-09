Mundo

RDC: Rebeldes tentam ocupar Lubumbashi

Confrontos entre as forças da ordem e milícias do Movimento Independentista Revolucionário Africano (MIRA) resultaram, sábado, na morte de 19 pessoas, das quais dois agentes da Polícia e um militar governamental, segundo revelou, ontem, a AFP.

Fotografia: DR

Segundo o ministro do Interior da província do Alto Katanga, Fulbert Kunda, milícias de Gédéon Kyungu Mutanga, tentaram tomar de assalto a cidade de Lubumbashi. Também conhecidos como “Bakata Katanga”, os milicianos tentaram tomar a cidade de Lubumbashi e a estação da rádio estatal “RTNC”, a partir da Praça dos Correios.

“Calculados em pelo menos, 200 homens, armados com espingardas do tipo AK47 calibre 12, catanas, flechas e outras armas brancas, os Bakata Katanga perderam 16 elementos, 13 foram capturados e sete armas, enquanto as Forças Armadas registaram um morto e sete feridos”, disse à imprensa o membro do Governo do Alto Katanga.

No sábado, o Presidente Félix Tshisekedi, denunciou a persistência da insegurança no Leste do país, e pediu o apoio da comunidade internacional.

Em declarações aos jornalistas depois de ter confirmado a revisão do Orçamento para este ano, o Chefe de Estado congolês sugeriu a aplicação de sanções eficazes e apropriadas contra os grupos armados que continuam a massacrar os civis na parte oriental da RDC.

“A situação de insegurança no Leste continua preocupante, e a paz continua adiada”, disse Félix Tshisekedi, acrescentando que os grupos residuais nacionais e estrangeiros continuam a desestabilizar o país. Tshisekedi acusa os rebeldes não só de atacarem os militares governamentais, mas também os Capacetes Azuis que asseguram a logística das Forças Armadas e o apoio aos civis deslocados.

Na sexta-feira, o Governo reviu o Orçamento de 2020, dos iniciais 11 mil milhões para 5,7 mil milhões de dólares americanos, uma redução de 43,2 por cento, segundo referiu o jornal online “7sur.cd”. O facto foi anunciado pelo vice-Primeiro-Ministro e ministro do Orçamento, Jean-Beaudouin Mayo, durante uma reunião do Conselho de Ministros orientada pelo Presidente Félix Tshisekedi, que ontem confirmou a informação.