RDC recebe segunda vacina experimental

A República Democrática do Congo (RDC) recebeu, ontem, uma segunda vacina experimental para combater o surto de ébola no Nordeste do país, que causou quase 2.200 mortes, confirmaram as autoridades médicas.

Fotografia: DR

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) adiantou, em comunicado, que são 500 mil doses da vacina, doadas pelo fabricante farmacêutico Janssen, uma subsidiária da empresa norte-americana Johnson & Johnson.

Este segundo medicamento, fornecido em duas doses, foi desenvolvido para uma aplicação em larga escala e ajudará a evitar a propagação da epidemia.

“O grupo de peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a introdução desta segunda vacina em Maio de 2019 para complementar o uso continuado de outra vacina experimental, a rVSV-ZEBOV, fabricada pela Laboratórios farmacêuticos da Merck (EUA)”, avançou a organização Médicos Sem Fronteiras.

A vacina rVSV-ZEBOV, usada desde o início do surto, há mais de um ano, continuará a ser ministrada à populações de alto risco, principalmente naquelas que estiveram em contacto com uma pessoa infectada.

Segundo Jean Jacques Muyembe, secretário técnico do Comité Multissetorial de Resposta ao Ébola (CMRE), a epidemia “está realmente sob controlo”, embora tenha sido cauteloso ao enfatizar que os “casos zero” devem ser alcançados. O último relatório do CMRE, datado de 30 de Outubro, indica que 2.183 pessoas morreram da doença desde que o surto foi declarado, a 1 de Agosto de 2018, nas províncias de Kivu e Ituri, no Norte do país.

Nas últimas semanas, os especialistas detectaram uma redução notável nos casos, que passaram de cerca de cem por semana, em Julho passado, para cerca de vinte, agora. A OMS decidiu, a 18 de Outubro, manter o estado de emergência internacional devido ao surto de ébola na RDC por, pelo menos, mais um trimestre, apesar da notável redução no número de novos casos semanais.

Desde 8 de Agosto de 2018, quando as vacinas começaram, mais de 245.500 pessoas foram inoculadas, de acordo com o CMRE.