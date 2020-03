Mundo

RDC regista primeiro caso do novo coronavírus

Um cidadão belga é o primeiro caso do novo coronavírus diagnosticado na República Democrática do Congo (RDC), anunciou hoje o ministro da Saúde congolês, Eteni Longondo. "Trata-se de um cidadão belga que está cá há alguns dias e que estamos a seguir. Os resultados dos exames deram positivo", disse o ministro, adiantando que o doente foi detectado na capital Kinshasa e está hospitalizado.

Fotografia: DR

"Estamos a rastrear as pessoas com quem esteve em contacto para que sejam todas colocadas em isolamento e testadas", acrescentou. Kinshasa tem voos directos para Bruxelas e Paris e à saída dos aviões está a ser medida a temperatura aos passageiros, que são ainda sujeitos a um questionário médico. Kinshasa é a terceira maior cidade de África, contando com mais de 10 milhões de habitantes.

O primeiro caso de coronavírus na RDC surge numa altura em que o país está em contagem decrescente para o fim da epidemia de Ébola, localizada na região do Kivu do Norte. A epidemia de Ébola já matou 2.264 pessoas desde Agosto de 2018 e foi classificada como emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Há três semanas que não é registado qualquer caso de Ébola na RDC e o fim da epidemia deverá ser oficialmente declarado em 12 de Abril se não se registarem novos casos até essa data, segundo a OMS. Com o caso de Covid-19 registado na RDC, são agora 11 os países africanos - sete dos quais na África subsaariana - que registam casos declarados da doença - África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Camarões, Egipto, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal, Tunísia e Togo.

A maioria dos mais de 90 casos registados concentra-se no Egipto. A epidemia de Covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia.

A China registou segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infecção, 19, face a 40 no dia anterior, somando agora um total de 80.754 infectados e 3.136 mortos, na China continental. Portugal regista 41 casos confirmados de infecção, mais dois do que os contabilizados na segunda-feira, anunciou hoje a Direcção-geral da Saúde.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje, há 375 casos suspeitos, dos quais 83 aguardam resultado laboratorial. Há ainda 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.