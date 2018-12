Mundo

RDC, a maldição da riqueza num dos países mais pobres do mundo

Diamantes, petróleo e outros recursos naturais fazem da República Democrática do Congo (RDC) um dos países mais ricos de África, mas a população, massacrada por conflitos sangrentos, governantes corruptos e epidemias, continua a ser das mais pobres do mundo.

Além de recursos florestais, a RDC possui no seu subsolo vários minérios estratégicos

Fotografia: DR

Ocupando o primeiro lugar entre os “mais pobres” do mundo (países com um PIB (Produto Interno Bruto) per capita anual inferior a 1.000 dólares), em 2017, o rendimento anual de um congolês não ia além dos 439 dólares, segundo a consultora Focus Economics.

As projecções para 2019 apontam para um aumento de apenas 36 dólares nos rendimentos, devendo a RDC manter a sua nada inve-

jável posição no ranking da pobreza, apesar da imensa riqueza.

O quarto país africano mais populoso (81 milhões de habitantes em 2018, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), tem quase o mesmo tamanho da Europa ocidental e uma economia fortemente assente na indústria mineira. As ex-portações são dominadas pelos diamantes (o país era o quarto maior produtor nos anos de 1980 e ficou tristemente celebrizado pelos seus “diamantes de san-gue”), mas são também abundantes o ouro e a prata, o cobre, cobalto, cádmio, zinco, manganês, estanho, germânio, urânio, rádio, bauxite, ferro e carvão.

Possui também grandes quantidades de madeira, uma matéria-prima que pôs mais uma vez o país sobre os holofotes mundiais, depois das denúncias de Organizações Não-Governamentais (ONG) que puseram em causa a legalidade da exploração deste recurso devido aos negócios nebulosos de algumas empresas, entre as quais uma pertencente a portugueses.

Além das florestas, a agricultura é a principal actividade económica do país, representando quase me-tade do PIB, com o café, óleo de palma, borracha, algodão, açúcar, chá e cacau a sobressaírem como principais produções.

A vida selvagem e a natureza luxuriante, de densas florestas tropicais que abrigam um dos últimos refúgios de gorilas de montanha (o Parque Nacional de Virunga), são atractivos mais do que suficientes para atrair turistas, mas este potencial nunca foi suficientemente aproveitado devido às questões de segurança que tornam o destino pouco recomendável.

O antigo Zaire, renomeado Congo por Laurent Kabila quando substituiu Mobutu Sese Seko como Chefe de Estado, tem uma história turbulenta, marcada pela violência e por guerras internas que deixaram milhões de mortos.

Ficaram bem conhecidas as atrocidades do rei belga Leopoldo II, que tornou o país no seu reino privado entre 1885 e 1908, e o primeiro Presidente do país, Patrice Lumumba, que liderou a independência dos antigos colonos belgas em 1960, teve menos de três meses de permanência no cargo, até ser executado a 5 de Setembro de 1960.

Entre 1965 e 1997, sob o longo jugo de Mobutu, a RDC mergulhou ainda mais na miséria, enquanto o Presidente via acumular a sua fortuna, gastando milhões de dólares num extravagante complexo residencial da sua aldeia natal que ficou conhecido como a “Versalhes da selva”.

Como se não bastassem os conflitos e a exploração abusiva dos seus recursos, os congoleses viram-se a braços, recentemente, com o regresso de milhares de migrantes ilegais expulsos de Angola e uma nova epidemia do vírus Ébola, já considerada a pior de sempre na história do país.

A epidemia do vírus que se transmite por contacto físico através de fluidos corporais infectados e que provoca febre hemorrágica, foi declarada em 1 de Agosto deste ano, em Mangina, nas províncias de Kivu Norte e Ituri, tendo provocado a morte a 326 pessoas e infectado 549, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A RDC vai a eleições amanhã, pela primeira vez desde 2011, mas a disputa entre os principais candidatos pode agravar ainda mais as tensões.



Instabilidade política

A instabilidade política piorou nos últimos tempos face à pressão sobre o Presidente Joseph Kabila, que assumiu o poder após o assassínio do pai, Laurent Kabila em 2001, para abandonar o cargo.

Joseph Kabila foi reeleito em 2011 numa votação contestada e adiou várias vezes novas eleições até nomear em Agosto um candidato para lhe suceder. Emanuel Ramazani Shadary irá disputar o sufrágio com Félix Tshisekedi, um feroz crítico de Kabila e outros 19 candidatos.

Forças negativas ameaçam no Leste

O leste da República Democrática do Congo continua a ser uma região instável onde grupos rebeldes armados desafiam as autoridades e semeiam a dor e o luto no seio das populações.

Sendo uma região extensa e rica em recursos minerais e florestais, desperta atenções de vários grupos in-teressados na exploração destas riquezas.

O Governo congolês en-frenta dificuldades para impor a autoridade do Estado no seu território, face à implantação de vários grupos armados que contam com apoio nos países fronteiriços.

Dois dos principais grupos rebeldes que actuam na região, o famigerado Movimento 23 de Março (M23) e o FDLR retomaram, recentemente, acções contra as Forças Armadas da RDC e, inclusive, contra tropas da Missão de paz das Nações Unidas (Monusco), depois de uma relativa acalmia.

Recentemente, a direcção do Movimento 23 de Março (M23) ameaçou com hostilidades militares na República Democrática do Congo, caso as eleições não sejam inclusivas. O Movimento de 23 de Março (M23) é constituído por ex-rebeldes tutsi congoleses que tinham sido integrados no Exército da RDC, após a assinatura do Acordo de Paz de 23 de Março de 2009 (de onde surge a sua designação). Combatem, desde Abril de 2012, o Exército regular congolês na rica província mineira do Kivu Norte, no leste da RDC.