Reabertas estradas de acesso a Beirute

O Exército libanês reabriu, ontem, as principais estradas do Líbano, fechadas pelos manifestantes durante quase duas semanas que paralisaram o país, um dia após a renúncia do Primeiro-Ministro Saad Hariri.

Manifestações levaram à demissão de Saad Hariri

Não houve resistência significativa dos manifestantes enquanto os militares derrubavam as barreiras e tendas, instaladas nas estradas, o que permitiu recuperar a actividade e os acessos à capital, Beirute.

Outros manifestantes, no entanto, mantêm-se na ponte de Beirute para continuar a bloquear as estradas. A decisão das Forças Armadas do Líbano ocorre um dia após o Primeiro-Ministro anunciar a renúncia do Governo, depois de quase duas semanas de protestos anti-governamentais em todo o país.

Na terça-feira, os manifestantes aplaudiram a decisão de Hariri, horas depois de violentos confrontos nas ruas de Beirute, quando dezenas de homens armados, associados ao movimento pró-iraniano Hezbollah, se insurgiram contra os protestos anti-governamentais, derrubando tendas e partindo cadeiras.

A renúncia de Saad Hariri ainda não foi formalmente aceite pelo Presidente do Líbano, Michel Aoun, que pode decidir, pelo menos temporariamente, que o Primeiro-Ministro se mantenha em funções num Governo provisório para administrar os assuntos actuais.

A renúncia está longe de satisfazer todas as reivindicações dos manifestantes e abre um período de grande incerteza no Líbano.