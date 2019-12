Rebeldes da ADF matam mais cinco pessoas em Beni

1º de Agosto faz ensaio final para o confronto

À procura da sexta vitória caseira, para continuar a liderar a prova, a equipa do 1º de Agosto, tetracampeã nacional, realiza o derradeiro treino, hoje, às 8h30, no Estádio França “N'dalu”, visando o jogo de amanhã frente à Académica do Lobito, às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para acerto e encerramento da 13ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola'2019/20.